Juventus x Zenit: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventus e Zenit se enfrentam nesta terça-feira (2), às 17h (horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim (ITA). A partida é válida pela 4ª rodada da Champions League.

Líder isolado do Grupo H, o clube italiano quer fazer valer o mando de campo e seguir na liderança, com 100% de aproveitamento.

Enquanto isso, os russos ocupam a terceira colocação no grupo, com apenas 3 pontos, em vitória sobre o Malmo. Para tomar o segundo lugar do Chelsea, precisaria torcer por uma derrota dos ingleses e aplicar uma improvável goleada na Juventus.

Onde assistir

O jogo será transmitido pela emissora: Space e da HBO Max.

Prováveis escalações

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala. Técnico: Massimiliano Allegri.

Zenit

Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitskyi; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Karavaev; Malcom, Azmoun, Claudinho. Técnico: Sergey Semak.

Juventus x Zenit

Estádio: Juventus Stadium - Turim, ITA

Juventus Stadium - Turim, ITA Horário e data: 17h (de Brasília), terça-feira, 2 de novembro

17h (de Brasília), terça-feira, 2 de novembro ​Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Alejandro Hernández (ESP) Assistentes: José Naranjo (ESP) e Teodoro Sobrino (ESP)

José Naranjo (ESP) e Teodoro Sobrino (ESP) Quarto árbitro: José Luis Munuera (ESP)

José Luis Munuera (ESP) VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Juan Martínez Munuera (ESP) Assistentes VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

