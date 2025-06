Juventus x Wydad no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Juventus (ITA) x Wydad (MAR) se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 neste domingo (22), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de Clubes. O jogo será às 13h, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Juventus x Wydad no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da SporTV, DAZN e CazéTV (Youtube/Prime Video).

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kalulu e Kelly; Costa, McKennie, Thuram e Cambiaso; Francisco Conceição, Kolo Muani e Yildiz. Técnico: Igor Tudor.

Wydad: Benabid; Moufid, Ferreira, Boutouil e Meijers; Moufi, Amrabat, Zemraoui e Moubarik; Lorch e Mailula. Técnico: Amine Benhachem.

JUVENTUS X WYDAD| FICHA TÉCNICA