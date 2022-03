Juventus x Villarreal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Juventus entra em campo nesta quarta-feira (16), às 17h (horário de Brasília), contra o Villarreal, pelas oitavas de final da UEFA Champions League. O duelo acontece no Allianz Stadium, em Turim.

No duelo da ida, empate em 1 a 1 entre as equipes. Sendo assim, o vencedor do confronto estará classificado às quartas de final da Champions League. Qualquer empate leva a disputa para a prorrogação e, caso o resultado de igualdade persista, para as penalidades.

Palpite para o jogo

inter@

Ficha técnica | Juventus x Villarreal

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Data: 16/03/2022 (quarta-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Transmissão: Space e HBO Max

Prováveis escalações

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Rugani e Alex Sandro (De Sciglio); Cuadrado, Locatelli, Arthur e Rabiot; Vlahović e Morata. Técnico: Massimiliano Allegri.

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres e Pedraza; Chukwueze, Dani Parejo, Capoue e Pino; Lo Celso e Danjuma. Técnico: Unai Emery.