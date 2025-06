Juventus x Manchester City no Super Mundial de Clubes: veja horário, onde assistir e palpites

Juventus e Manchester City se enfrentam no Super Mundial de Clubes 2025 nesta quinta-feira (26), na terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O jogo será às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Juventus x Manchester City no Super Mundial de Clubes 2025 terá transmissão da Globo e do Sportv, na televisão, e da Globoplay e da Cazé TV, no streaming.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Savona e Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram e Cambiaso; Koopmeiners e Kenan Yildiz; Kolo Muani.

Manchester City: Éderson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e Ait-Nouri; Rodri e Reijnders; Cherki, Bernardo Silva e Marmoush; Haaland.

JUVENTUS X MANCHESTER CITY | FICHA TÉCNICA