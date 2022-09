Juventus x Benfica: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Juventus quer somar os primeiros pontos na Champions League, nesta quarta-feira (14), às 16h, contra o Benfica. A segunda rodada da competição será na casa dos italianos. O confronto está marcado para o Juventus Stadium, em Turim (ITA).

Depois de perder na estreia por 2 a 1 para o PSG, fora de casa, a Juventus vai ter o apoio do torcedor. A Velha Senhora não vai poder contar com Paul Pogba e Federico Chiesa, que estão lesionados. Além deles, Locatelli, Rabiot, Di María e Szczesny também ficam de fora.

O Benfica ainda não sabe o que é perder na atual temporada. A equipe lidera o Campeonato Português, com seis vitórias e triunfou sobre o Maccabi Haifa (ISR), por 2 a 0, na Champions League. Diante da Velha Senhora, o time português não contará com João Victor, Lucas Veríssimo e Morato que seguem no departamento médico.

Onde assistir

A partida será transmitida na HBO Max.

Qual horário

O confronto acontece às 16h, desta quarta-feira (13).

Palpites

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro; Miretti, Paredes e McKennie; Cuadrado, Vlahovic e Kostic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, A. Silva e Grimaldo; Fernandez e Luis; Draxler, R. Silva e João Mario; Gonçalo Ramos. Técnico: Roger Schmidt.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUS X BENFICA

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

Data: 14/09/22 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

VAR: Bastian Dankert (ALE)