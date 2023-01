Juventus é punida com perda de 15 pontos no Italiano por fraude fiscal

A Juventus foi punida pela justiça desportiva do país com a perda de 15 pontos no Campeonato Italiano, devido a fraudes fiscais nas contratações de jogadores, anunciou nesta sexta-feira a Federação Italiana de Futebol(FIGC).

O clube de Turim tinha sido absolvido junto com outras dez entidades no ano passado, mas o tribunal de apelação da FIGC aceitou o pedido do procurador federal de reabrir o processo devido aos elementos transmitidos pela justiça da Itália, que também investiga as contas da Juventus, segundo um comunicado da federação.

Queda da tabela

Com a perda de 15 pontos, "a cumprir na temporada em curso", segundo os termos do comunicado, o tribunal foi além do pedido da promotoria, que havia solicitado a retirada de nove pontos. Na Serie A, a Juventus deixa deter 37 pontos e passa a ter 22,caindo da terceira para a décima posição na tabela.

Vai recorrer

O tribunal de apelação também suspendeu ex-dirigentes do clube: dois anos e meio para o diretor esportivo Fabio Paratici, atualmente no Tottenham, e dois anos para o ex-presidente Andrea Agnelli, que deixou o cargo esta semana. As punições são mais fortes do que as solicitadas pelo procurador federal Giuseppe Chine.

A Juventus ainda pode recorrer ao Comitê Olímpico Italiano (Coni) para reverter a punição, que compromete as chances da equipe de terminar entre os quatro primeiros do Campeonato Italiano, sinônimo de vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa.

Após o anúncio da perda de pontos, o clube informou em seu site que estava esperando "a publicação das motivações" da decisão, mas antecipou que apresentará um recurso no conselho arbitral do Coni.