Juventude x Vasco pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 14ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Vasco visita o Juventude pela Série A
Foto: Matheus Lima/Vasco

Juventude e Vasco se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (20), em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A. O jogo será às 19h, no no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Alviverde Gaúcho é o 18º com 15 pontos e vem de empate com o Vitória em 2x2 no Barradão, em Salvador.

Já o Cruzmaltino, é o 16º com 19 pontos, e vem de vitória gigante contra o Santos, goleando o time paulista por 6x0 no Morumbis.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: 
Jandrei; Reginaldo, Abner, Ángel, Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Talliari e Gabriel Verón. Técnico: Thiago Carpini.

VASCO: 
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Thiago Mendes, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

