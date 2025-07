Juventude x Sport pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Juventude x Sport se enfrentam no Campeonato Brasileiro 2025 nesta segunda-feira (14), pela 13ª rodada da Série A. O jogo será às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Juventude x Sport pelo Campeonato Brasileiro Série A terá transmissão do Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto. Técnico: Claudio Tencati.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas e Sérgio Oliveira; Lucas Lima, Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Daniel Paulista.

JUVENTUDE X SPORT | FICHA TÉCNICA

Competição : Campeonato Brasileiro Série A

: Campeonato Brasileiro Série A Local : Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Data : 14/07/2025 (segunda-feira)

: 14/07/2025 (segunda-feira) Horário: 20h (de Brasília)

JUVENTUDE X SPORT | ARBITRAGEM

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz e Leone Carvalho Rocha

VAR: Adriano de Assis Miranda