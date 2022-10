Juventude x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude e São Paulo entram em campo neste domingo (23), às 16h de Brasília, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), para disputar a 33ª rodada da Série A do Brasileirão 2022.

O Juventude, mandante na partida deste domingo (23), vive um momento muito delicado no Campeonato Brasileiro. A equipe está na lanterna da competição, somando apenas 21 pontos em 32 jogos disputados. Na última rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO, jogando em casa. Já o São Paulo ocupa atualmente a décima colocação, com 44 pontos em 32 partidas. A equipe vem de empate em 0 a 0 com o Palmeiras.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela Globo e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Rodrigo Soares; Élton, Jádson e Chico; Capixaba, Rafinha e Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

São Paulo: Felipe Alves; Ferraresi, Luizão e Léo; Moreira, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 23/10/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)