Juventude x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o São Paulo pela Série A do Brasileiro. A partida será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Onde assistir o jogo Juventude x São Paulo

O jogo será transmitido pelo Premiere FC.

Palpites

inter@

Escalação

Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Wagner; Capixaba, Marcos Vinícios e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.

Juventude x São Paulo

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 16h (de Brasília), domingo, 29 de agosto