Juventude x Santos: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta terça-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Santos, pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jadson, Yuri Lima, Chico e Paulo Henrique; Vitor Gabriel e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

Santos: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Sandry; Rwan Seco, Marcos Leonardo e Jhojan Julio. Técnico: Fabián Bustos.

Ficha técnica | Juventude x Santos

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 14/06/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano Milczvski (PR)