Juventude x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, pela quarta rodada do Brasileirão. A partida acontece no Anfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Palmeiras ocupa o quarto lugar na tabela, com quatro pontos em três jogos. Já o Juventude vem de empate com o Santos, com dois pontos acumulados.

Transmissão

O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. A narração é de Cléber Machado, com comentários de Casagrande, Caio Ribeiro e Salvio Spínola. Também passará no Premiere e TNT.

Palpites

Escalação

Confira provável escalação, segundo o GE:

Juventude: Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Forster e Alyson; Elton, Castilho e Wescley; Capixaba (Marcos Vinícius), Chico e Matheus Peixoto.

Técnico: Marquinhos Santos

Palmeiras: Jailson; Mayke (Marcos Rocha), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano.

Técnico: Abel Ferreira

Brasileirão

O Campeonato Brasileiro de Futebol — ou Brasileirão — é a principal competição de futebol do País. Em seu formato atual, o Brasileirão se divide nas Séries A, B, C e D.

Confira os times que estão jogando pela Série A:

América-MG

Athletico -PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Bragantino

Ceará

Chapecoense

Corinthians

Cuiabá

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport

