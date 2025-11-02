Diário do Nordeste
Juventude x Palmeiras pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 31ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Palmeiras visita o Juventude pela Série A
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Juventude e Palmeiras se enfrentam pela Série A, em jogo pela 31ª rodada. O jogo será neste domingo (2), às 18h30, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O Papo é o 19º colocado da Série A com 26 pontos e vem de derrota para o Grêmio por 3x1. 

Já o Verdão, lidera a Série A com 62 pontos e vem de empate com o Cruzeiro por 0x0 no Allianz Parque. Na Libertadores no meio de semana, goleou a LDU por 4x0 e garantiu vaga na final da Libertadores.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: 

Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Peixoto e Sforza (Hudson); Ênio, Rafael Bilu e Gilberto (Nenê).

PALMEIRAS

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Mauricio); Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

