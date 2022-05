Juventude x Palmeiras: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo neste sábado (21), às 19h (horário de Brasília), contra o Palmeiras, pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Provável escalação

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jean, Yuri e Óscar Ruiz; Guilherme Parede e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica | Juventude x Palmeiras

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 21/05/2022 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (CE)