Juventude x Internacional: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude e Internacional fazem um confronto local nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida é válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os dois clubes gaúchos jogam por objetivos diferentes na tabela. Enquanto o Juventude, mandante do jogo, está ameaçado de rebaixamento, em 18º com 30 pontos, o Colorado é o 7º colocado com 44 pontos e busca uma vaga na Libertadores de 2022.

Preparação encerrada! ✅



Colorado enfrenta o Juventude, nesta quarta, às 21h30, no Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do @Brasileirao. 💪



Saiba mais:

O Juventude, que teve seu jogo adiado na rodada anterior, vem de empate em 0 a 0 com o Bahia, no Alfredo Jaconi, ainda pela 29ª rodada. Já o Inter vem de vitória no clássico com o Grêmio, no Beira-Rio, chegando para a partida com muita moral.

Preparação finalizada ✅



Amanhã é dia de Ju no Jaconi pelo @Brasileirao



📷Fernando Alves/ECJuventude

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Juventude

Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley (Capixaba); Marcos Vinícios e Rafael Bueno. Técnico: Jair Ventura

Internacional

Marcelo Lomba; Gabriel Mercado, Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio e Palacios; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Ficha Técnica

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data e Hora: 10 de Novembro de 2021 - 21:30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo - FIFA - RJ Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa - FIFA - RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ