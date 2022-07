Juventude x Goiás pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebe o Goiás neste domingo (17), às 11 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O time gaúcho é o vice-lanterna da competição, com apenas 12 pontos, e vem de três derrotas e dois empates nos últimos cinco jogos.

Já o Goiás está com 20 pontos e deu um salto na tabela após a vitória sobre o Athletico-PR, na última rodada. O esmeraldino ganhou cinco posições e está em 12º.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 11 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer (Vitor Mendes); Jadson e Óscar Ruiz (Marlon); Edinho (Chico), Paulo Henrique e Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Caio, Matheus Sales, Fellipe Bastos e Danilo Barcelos; Pedro Raul e Nicolas. Técnico: Jair Ventura

