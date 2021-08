Juventude x Fortaleza ao vivo: acompanhe tudo sobre o jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza visita o Juventude neste sábado (21) pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro de 2021. O confronto ocorre no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, às 21h (de Brasília). Aguarde o carregamento das informações.

Acompanhe em tempo real de Juventude x Fortaleza

Ficha técnica Juventude x Fortaleza - 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Data: 21/08/2021 (sábado).

Horário: 21h.

Árbitro: Raphael Claus (Fifa).

Transmissão: Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real no Diário do Nordeste. Escalações Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Didi, Vitor Mendes e William Matheus; Dawhan, Matheus Jesus, Chico e Guilherme Castilho; Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos. Fortaleza: Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Éderson, Felipe, Matheus Vargas, Lucas Crispim e Edinho; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.