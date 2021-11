Juventude x Fluminense: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Juventude e Fluminense entram em campo quarta-feira (17), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O jogo é válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo é fundamental para o time gaúcho, que busca se livrar da zona do rebaixamento. Atualmente, o clube é o primeiro da degola, com 36 pontos em 31 jogos disputados.

Já o Fluminense, na 8ª colocação, com 45 pontos, está vivo na briga por uma vaga para a Copa Libertadores da América 2022

Onde assistir Juventude x Fluminense

A partida será transmitida por Premiere.

Prováveis escalações

Juventude

Douglas; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wagner (Wescley); Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Jair Ventura.

Fluminense

Marcos Felipe, Calegari, Nino (Luccas Claro), David Braz e Marlon; André, Martinelli e Yago; Arias (Gabriel Teixeira), Caio Paulista e John Kennedy. Técnico: Marcão.

Juventude x Fluminense

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Data: 17/11/2021

Horário: 20h30 (de Brasília)

Transmissão: Premiere

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)