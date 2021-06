Juventude x Flamengo pelo Brasileirão Série A: veja o horário e local da partida

Brasileirão

Juventude e Flamengo vão jogar hoje, domingo, 27 de junho, às 11:00h, horário de Brasília. A partida vai acontecer no Estádio Alfredo Jaconi, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O Campeonato Brasileiro de Futebol — ou Brasileirão — é a principal competição de futebol do Brasil. Em seu formato atual, o Brasileirão se divide nas Séries A, B, C e D, reunindo os 20 melhores clubes do esporte no país.

Confira os times que estão jogando pela Série A:

América-MG

Athletico -PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Bragantino

Ceará

Chapecoense

Corinthians

Cuiabá

Fortaleza

Flamengo

Fluminense

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Sport