Juventude x Flamengo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude recebe o Flamengo nesta penúltima rodada do Brasileirão. O duelo será nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Rebaixado e último na tabela, o Juventude não vence há 17 jogos e é o único time sem vitórias no returno. A equipe vai disputar os últimos jogos como time da Série A esta semana e já foca em reformulação para a próxima temproada.

O Flamengo chega em clima muito mais tranquilo. Campeão da Libertadore e da Copa do Brasil, o rubro-negro carioca quer subir ainda mais na tabela para garantir melhor premiação em dinheiro.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: César; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Thalisson e Dudu (Rodrigo Soares); Jean Irmer, Yuri, Jadson e Chico; Capixaba (Felipe Pires) e Guilherme Parede. Técnico: Celso Roth.

Flamengo: Hugo, Rodinei, Fabricio Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, João Gomes e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Matheuzinho e Matheus França. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Flamengo

Data e hora: 09/11, às 21h30

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte