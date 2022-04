Juventude x Cuiaba: confira horário, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta domingo, 24 de abril às 18:00h (horário de Brasília), contra o Cuiaba pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Palpites

Escalação

Juventude: Provável escalação: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda (Vítor Mendes), Rafael Forster e Busanello (William Matheus); Jadson, Yuri Lima (Jean) e Óscar Ruiz; Ricardo Bueno (Pitta), Capixaba e Guilherme Parede.



Cuiabá: Provável escalação: Walter; João Lucas, Marllon, Empereur e Uendel; Marcão Silva (Rafael Gava), Pepê, Valdívia e Everton; André Luis e André.

Juventude x Cuiabá

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 18:00h (de Brasília), domingo, 24 de abril

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior