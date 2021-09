Juventude x Cuiaba: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta sábado, 11 de setembro às 17:00h (horário de Brasília), contra o Cuiaba pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Juventude: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Quintero (Rafael Foster) e William Matheus; Matheus Jesus, Jadson, Guilherme Castilho e Wagner; Paulinho Bóia e Ricardo Bueno. Técnico: Marquinhos Santos.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Camilo e Pepê; Jonathan Cafu (Cabrera), Clayson e Jenison. Técnico: Jorginho.

Juventude x Cuiaba

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 17:00h (de Brasília), sábado, 11 de setembro

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira