Juventude x Corinthians na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:37)
Jogada
Legenda: Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, durante jogo de futebol
Foto: Rodrigo Coca / Corinthians

Juventude e Corinthians se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 nesta segunda-feira (11), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Juventude x Corinthians na Série A do Brasileirão terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Marcos Paulo, Abner e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Taliari e Gilberto.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.

JUVENTUDE X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Data: 11/08/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
