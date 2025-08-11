Juventude x Corinthians na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:37)
Juventude e Corinthians se enfrentam na Série A do Brasileirão 2025 nesta segunda-feira (11), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Juventude x Corinthians na Série A do Brasileirão terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão.
PALPITES
inter@
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventude: Ruan Carneiro; Reginaldo, Marcos Paulo, Abner e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Taliari e Gilberto.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Garro; Talles Magno e Yuri Alberto.
JUVENTUDE X CORINTHIANS | FICHA TÉCNICA
- Competição: 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Data: 11/08/2025 (segunda-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
Assuntos Relacionados