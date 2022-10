Juventude x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta terça-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Onde assistir

A partida será transmitida no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Juventude: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Thalisson e Moraes; Elton; Capixaba, Jadson, Chico e Rafinha; Pitta. Técnico: Lucas Zanella.

Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz e Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

Juventude x Corinthians | Ficha Técnica

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 04/10/2022 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)