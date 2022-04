Juventude x Bragantino: confira horário, palpites e as prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), contra o Bragantino pelo Brasileirão. A partida será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

Palpites

Escalação

Juventude: César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster e Busanello; Yuri, Jadson e Chico; Capixaba, Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

Juventude x Bragantino

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Data: segunda-feira, 11 de abril.

Horário: 20h (de Brasília).

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa).

Transmissão: Premiere.