Juventude x Botafogo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites
Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
Juventude e Botafogo se enfrentam na Série A do Brasileirão neste domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
A partida Juventude x Botafogo na Série A do Brasileirão terá transmissão da Record e do Premiere, na televisão, e da CazéTV, no streaming.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla.
Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral.
JUVENTUDE X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Data: 24/08/2025 (domingo)
- Horário: 18h30 (de Brasília)
