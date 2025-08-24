Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Juventude x Botafogo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Arthur Cabral comemora gol pelo Botafogo
Foto: Vítor Silva/Botafogo

Juventude e Botafogo se enfrentam na Série A do Brasileirão neste domingo (24), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Juventude x Botafogo na Série A do Brasileirão terá transmissão da Record e do Premiere, na televisão, e da CazéTV, no streaming.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla.

Botafogo: John; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral.

JUVENTUDE X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
  • Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
  • Data: 24/08/2025 (domingo)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Bahia x Santos na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Bahia x Santos na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo* Há -1 segundos
Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United

Jogada

Fulham x Manchester United na Premier League: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Inglês

Daniel Farias Há 31 minutos
Foto de Arthur Cabral comemorando gol pelo Botafogo, que entra em campo nesta terça-feira (29)

Jogada

Juventude x Botafogo na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 31 minutos
Foto de Mbappé comemorando gol pelo Real Madrid

Jogada

Real Oviedo x Real Madrid na LaLiga: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da segunda rodada do Campeonato Espanhol

Daniel Farias Há 31 minutos
Foto de São Paulo x Atlético-MG na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

São Paulo x Atlético-MG na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 31 minutos
Fortaleza e Mirassol empataram em 1 a 1 no primeiro jogo

Jogada

Fortaleza x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão

Fernanda Alves Há 31 minutos