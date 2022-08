Juventude x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo neste domingo (21), às 11h (horário de Brasília), contra o Botafogo, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Juventude: Pegorari; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Nogueira e Moraes; Élton, Anderson Leite e Chico; Bruno Nazario, Felipe Pires e Isidro Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

Botafogo: Gatito Fernández; Daniel Borges, Victor Cuesta, Adryelson e Hugo; Eduardo, Lucas Fernandes e Tchê Tchê; Luis Henrique, Erison e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

Juventude x Botafogo | Ficha Técnica

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 21/08/2022 (domingo)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Árbitro de Vídeo (VAR): Vinicius Furlan (SP)