Juventude x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na luta para deixar a parte inferior da tabela da Série A, Juventude recebe o Bahia neste sábado (30), às 19h15 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O clube gaúcho abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 29 pontos somados em 28 partidas. O enfrentamento com o Bahia entra naquela conta de 6 pontos, quando o clube conquista 3 pontos para subir e, ao mesmo tempo, evita que o adversário se distancie na tabela.

Os visitantes têm 32 pontos na tabela, conquistados ao longo de 28 jogos. Os baianos esboçam uma reação na competição, depois da vitória de 3 a 0 sobre a Chapecoense no último domingo (24). Mais um tento, desta vez contra o Juventude, deixaria o clube mais tranquilo, inclusive, para sonhar com vaga na Copa Sulamericana.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Premiere, TNT

Palpites para Juventude x Bahia

Escalação

Juventude

Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Quintero e William Matheus; Jadson, Dawhan e Guilherme Castilho; Sorriso, Paulinho Boia e Roberson. Técnico: Jair Ventura.

Bahia

Danilo Fernandes; Renan Guedes, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick de Lucca, Rodriguinho, Lucas Mugni e Raí Nascimento; Gilberto e Rodallega. Técnico: Guto Ferreira.

Juventude x Bahia

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 19h15 (de Brasília), sábado, 30 de outubro

Árbitro: Paulo Roberto Junior (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Victor Imazu dos Santos (PR)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Auxiliar do VAR: Luciano Roggenbaum (PR)