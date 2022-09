Juventude x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Adversários da parte de baixo da tabela, Juventude e Avaí se enfrentam neste sábado (3), às 16h30, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A. Seis pontos diferenciam as equipes na competição. O confronto acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Mandante no jogo, o Jaconero não sabe o que é vencer há cinco partidas. Na última rodada, a equipe foi goleada por 4 a 0 para o Internacional, no estádio Beira-Rio (RS). O Juventude ocupa a lanterna do Brasileirão com 17 pontos, oito a menos que o Coritiba, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Avaí também vem de sequência ruim na Série A. O time de Eduardo Barroca saiu derrotado na 24ª rodada para o Coritiba por 1 a 0, fora de casa. O Leão da Ilha, que ocupa a 18ª colocação, com 23 pontos, vem de sete partidas sem vitória na competição.

ONDE ASSISTIR

O duelo será transmitido pelo Premiere.

QUAL HORÁRIO

A partida será realizada às 16h30, deste sábado (3).

PALPITES

Escalações (prováveis)

Juventude: Pegorari; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Renato Chaves e Rafael Forster; Elton, Chico e Rafinha; Felipe Pires, Óscar Ruiz e Pitta. Técnico: Umberto Louzer.

Avaí: Vladimir; Renato, Rodrigo Freita, Rafael Vaz e Cortez; Raniele, Bruno Silva, Eduardo, Pottker; Guerrero e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA | JUVENTUDE X AVAÍ

Local: estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 03/09/2022 (sábado)

Horário: 16h30 (Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Elicarlos Franco de Oliveira

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Quarto árbitro: Roger Goulart

