Juventude x Atletico-MG: confira horário, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo neste sábado, 2 de julho às 16:30h (horário de Brasília), contra o Atletico-MG pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Juventude

César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e William Matheus; Yuri Lima, Jadson e Óscar Ruiz; Chico, Capixaba e Ricardo Bueno. (Técnico: Umberto Louzer)

Atlético Mineiro

Everson; Guga, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Otávio e Nacho Fernández; Vargas, Ademir e Hulk. (Técnico: Turco Mohamed)

Juventude x Atletico-MG

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 16:30h (de Brasília), sábado, 2 de julho

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)