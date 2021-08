Juventude x Atlético-MG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta domingo, 8 de agosto às 16:00h (horário de Brasília), contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pelas emissoras: Premiere FC, Rede Globo de Televisão

Palpites

Provável escalação

Juventude Marcelo Carné; Michel Macedo, Cleberson (Rafael Forster), Didi e Paulo Henrique (William Matheus); Dawhan, Ricardinho (Roberson), Matheus Jesus e Wescley; Paulinho Boia e Marcos Vinicios Sorriso (Ricardo Bueno). Técnico: Marquinhos Santos

Atlético-MG Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso (Rabello) e Dodô; Allan, Jair e Nathan (Alan Franco); Savarino, Hulk e Hyoran Técnico: Cuca

Juventude x Atletico-MG

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 8 de agosto

Árbitro: André Castro