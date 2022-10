Juventude x Atlético-Go: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na reta final do Campeonato Brasileiro Série A, o Juventude recebe neste domingo (16), às 18h no Alfredo Jaconi (RS), a equipe do Atlético-GO em jogo válido pela 32ª rodada. O Juventude, atual lanterna da competição possui 20 pontos, enquanto que o Dragão está na briga para sair a zona de rebaixamento com 29.

Para a partida os times devem chegar com mudanças, o técnico Lucas Zanella não poderá contar com Moraes, pois o atleta pertence ao Dragão. Além do lateral esquerdo, William Matheus também será desfalque por não estar em condições físicas ideais. Rodrigo Soares deverá ser o substituto. O Atlético-GO terá os retornos de Gabriel Baralhas e Airton que cumpriram suspensão no último jogo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Juventude: Pegorari; Paulo Henrique, Thalisson, Vitor Mendes e Rodrigo Soares; Élton, Jadson, Chico, Capixaba e Rafinha; Isidro Pitta. Técnico: Lucas Zanella

Atlético-GO: Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Gabriel Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Juventude x Atlético-GO | Ficha Técnica

Horário: 18h

Data: 16/10/2022

Local: Alfredo Jaconi - RS

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)