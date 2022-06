Juventude x Athletico-PR: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Juventude entra em campo nesta quarta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), contra o Athletico-PR, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Onde assistir

A partida será transmitida no SporTV.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Juventude: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Jádson, Jean Irmer e Chico; Paulo Henrique, Pitta e Vitor Gabriel. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugou Moura e Matheus Fernandes (Erick); Pedro Rocha, David Terans e Tomás Cuello; Pablo. Técnico: Felipão.

Ficha técnica | Juventude x Athletico-PR

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 08/06/2022 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)