Juventude x América Mineiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Juventude entra em campo nesta sábado, 9 de outubro às 21:00h (horário de Brasília), contra o América Mineiro pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Provável escalação do Juventude: Douglas Friedrich (Marcelo Carné); Michel Macedo, Vitor Mendes, Quintero e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley e Guilherme Castilho; Capixaba e Roberson..

Douglas Friedrich (Marcelo Carné); Michel Macedo, Vitor Mendes, Quintero e William Matheus; Dawhan, Jadson, Wescley e Guilherme Castilho; Capixaba e Roberson.. Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Ademir; Felipe Azevedo e Fabrício.

Juventude x América Mineiro

Estádio: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul Horário: 21:00h (de Brasília), sábado, 9 de outubro