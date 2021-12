Juventude vence RB Bragantino, sai do Z4, e rebaixa Sport; resultado é bom para o Fortaleza

O Juventude venceu o RB Bragantino por 1 a 0, nesta terça-feira (30), e saiu da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo gaúcho no Estádio Alfredo Jaconi rebaixou o Sport à 2ª divisão do Brasileirão. Além disso, a equipe Jaconera impediu que o Massa Bruta abrisse margem para o Fortaleza na parte de cima da tabela.

Com o gol de Ricardo Bueno, aos 46 minutos do 1° tempo, o Juventude alcançou a 14ª colocação, com 43 pontos. A equipe gaúcha enfrenta o Fortaleza na sexta-feira (3), na Arena Castelão, pela 36ª rodada.

O RB Bragantino, por sua vez, segue estacionado na 5ª colocação, com 53 pontos. A equipe, porém, pode perder posição, caso o Fortaleza vença o Juventude.