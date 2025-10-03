Juventude tem seis desfalques contra o Fortaleza; veja lista

Próximo adversário do Fortaleza, o Juventude tem problemas para definir a defesa titular. O técnico Thiago Carpini perdeu os laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Alan Ruschel, suspensos, e precisa encontrar uma solução com foco no duelo de domingo (5), às 18h30, no Alfredo Jaconi, pela Série A.

A dupla foi advertida com cartão amarelo no empate sem gols com o Atlético-MG, na terça-feira (30). Assim, as alternativas são as improvisações do zagueiro Marcos Paulo ou do lateral-direito Ewerthon.

As demais baixas são dos zagueiros Wilker Ángel, Natã e Abner e do atacante Gabriel Veron. Em contrapartida, tem retornos do volante Caíque e do atacante Gabriel Taliari, que estavam suspensos.

Confronto direto

Na classificação, o Juventude está na 18ª posição, com 23 pontos, enquanto o Fortaleza é o 19º, com 21. Logo, o confronto é tido como uma decisão na luta pela permanência pelo Brasileirão.

“O valor do ponto do Inter e o ponto do Atlético-MG vai ter mais evidência se nós conseguirmos fazer o dever de casa contra o Fortaleza, e ver a importância que foi buscar esses pontos. A gente precisa trabalhar para nossa permanência”. Thiago Carpini Técnico do Juventude

No 1º turno, o Fortaleza goleou por 5 a 0 no estádio Presidente Vargas (PV), em maio. O resultado contou com gols de Lucero, duas vezes, além de Breno Lopes, Pochettino e Calebe. O placar também resultou na demissão do técnico Fábio Matias pelo time gaúcho.