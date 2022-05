Juventude tem desfalques e retornos para enfrentar o Fortaleza; veja lista

Adversário do Fortaleza neste sábado (28), às 20h30, na Arena Castelão, o Juventude terá desfalques e retornos para o confronto, válido pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o meia Marlon e os atacantes Edinho e Capixaba, que seguem em transição. O lateral-direito Rodrigo Soares, com desconforto muscular, é outro que não viajou com a delegação gaúcha.

O volante Jadson, suspenso, também está fora, assim como o goleiro Felipe Alves, que é emprestado pelo Fortaleza e não poderá atuar por cláusula contratual.

Por outro lado, o zagueiro Paulo Miranda, o meia Chico, o atacante Paulinho Moccelin cumpriram suspensão e ficam novamente à disposição. Além deles, o atacante Óscar Ruiz, que estava com contratura, se recuperou e também vai para o jogo.

Em sete jogos, o Juventude tem seis pontos na tabela e ocupa a 18ª colocação, com apenas uma vitória, outros três empates e três derrotas.