Juventude se acerta com o Ceará em definitivo e Jean Carlos vai defender o time gaúcho em 2024

O meia Jean Carlos vai mesmo defender o Juventude na temporada 2024. O Diário do Nordeste apurou que o clube gaúcho entrou em um acordo com o Ceará para uma transferência definitiva do jogador.

A saída deverá ser oficializada nos próximos dias. Ainda não se sabe o formato do negócio que antecipou o término do contrato do Alvinegro com Jean Carlos, que duraria até o final de 2024, mas a transação está acordada.

O Vovô ainda tinha duas parcelas da compra do atleta a pagar para o Náutico, porém dentro do prazo acordado com o Timbú.

Destaque do Vovô

No Ceará, Jean Carlos fez 53 partidas, marcou sete gols e deu cinco assistências. Ele jogou como meia central, caindo mais pela esquerda e até mais recuado, porém não se fixou como titular durante todo o ano de 2024. Ainda assim, iniciou jogando em 26 partidas.