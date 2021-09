Juventude e Cuiabá contam com 11 atletas ex-Ceará e Fortaleza e figuram longe do Z-4

Eles já fizeram sucesso (alguns nem tanto) em outras épocas no futebol cearense, perderam espaço em Ceará e Fortaleza, mas voltaram a mostrar valor em clubes como Juventude e Cuiabá, que estão fazendo Série A acima do esperado para o investimento das equipes.

O Cuiabá figura na 11ª posição, com 24 pontos conquistados, mesma pontuação do Ceará, mas com um jogo a mais. Já o Juventude, deixou a zona de rebaixamento e já está na 13ª posição, com 23 pontos ganhos.

Legenda: Paulão era um dos destaques recentes do Fortaleza, agora está no Cuiabá Foto: Asscom Dourado

Ambos já criaram até a famosa 'gordura' contra a zona do rebaixamento, atualmente com primeiro time (América-MG), somando apenas 18 pontos.

Entre os principais personagens destas campanhas estão atletas que já passaram pelo futebol cearense. Veja lista

Cuiabá - jogadores ex-Ceará ou Fortaleza

Goleiro

João Carlos (ex-Fortaleza)

Zagueiros

Paulão (ex-Fortaleza)

Meias

Auremir (ex-Fortaleza e Ceará)

Uillian Corrêa (ex-Ceará)

Atacante

Elton (ex-Ceará)

Técnico

Jorginho (ex-Ceará)

Juventude - jogadores ex-Ceará ou Fortaleza

Legenda: Ricardo Bueno também perdeu espaço no Ceará, mas voltou a se encontrar no Juventude Foto: Juventude

Zagueiro

Juan Quintero (emprestado pelo Fortaleza)

Laterais

Alyson (emprestado pelo Ceará)

Michel Macedo (ex-Ceará)

Meias

Wescley (emprestado pelo Ceará)

Chico (ex-Ceará)

Atacante

Ricardo Bueno (ex-Ceará)

Técnico

Marquinhos Santos (ex-Fortaleza)

De todos os atletas citados, os dois camisas 9 de Juventude e Cuiabá, ambos ex-Ceará, estão se destacando. Elton, atacante que teve boa passagem no Alvinegro em 2017 e 2018, já anotou 6 gols na edição 2021 do Brasileiro. Já Ricardo Bueno, fez gols nos últimos três jogos do Juventude, somando 3 tentos na primeira divisão.

Curiosamente, Elton marcou contra o Ceará, e Bueno contra o Fortaleza. O artilheiro do Vovô na Série A é Rick, com 4 gols marcados. No Tricolor, Robson é o principal marcador, com 7 tentos anotados.