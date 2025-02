Justiça recebe denúncia do MP contra torcedores presos por brigas no Clássico-Rei

A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) contra os 82 torcedores que se envolveram em brigas no trajeto para o Castelão no primeiro Clássico-Rei de 2025, em 8 de fevereiro. Agora os acusados passam a ser oficialmente réus.

A confirmação foi feita ao Diário do Nordeste pelo titular do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor (Nudtor), Edvando Elias de França. O promotor afirmou que o acolhimento da denúncia convalida toda a ação feita pela Polícia Militar e Polícia Civil no caso.

O processo será conduzido pela 10ª Vara Criminal de Fortaleza, que vai marcar audiências para ouvir os acusados. Alguns dos 82 presos tentaram habeas corpus, mas o Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) negou todos, segundo o titular do Nudtor.

Os torcedores presos são membros dos grupos denominados “Bonde dos Hooligans (BDH)”, composto por torcedores do Fortaleza, e “Bonde da Aliança Listrada”, formado por torcedores do Ceará. Eles vão responder por associação criminosa, lesão corporal qualificada, resistência, desobediência, explosão, corrupção de menores, tumulto. Com os investigados foram encontrados artefatos explosivos caseiros, pedras, pedaços de madeira, rojões, barras de ferro e armas brancas.