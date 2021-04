Justiça derruba decisão que suspendia Lockdown no DF; Supercopa do Brasil pode ser afetada

Na tarde desta quinta-feira, o Tribunal Regional Federal da 1ª região (TRF-1) derrubou a decisão que suspendia o Lockdown no Distrito Federal. Desta forma, à realização de atividades consideradas não essenciais, como os eventos esportivos, estão proibidas na capital do Brasil.

Com a decisão do TRF, os três duelos marcados para o Estádio Mané Garrincha poderão não acontecer. Neste domingo (11) o DF receberia a decisão da Supercopa do Brasil, entre Flamengo x Palmeiras. Na próxima terça (13) e quarta (14) aconteceriam os duelos entre Santos x San Lorenzo, pela Pré-Libertadores, e Palmeiras x Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, no entanto, garantiu que irá recorrer da decisão judicial. Para o desembargador Souza Prudente, “há uma escalada no risco de iminente colapso do serviço de saúde”.

Flamengo e Palmeiras, que decidem o título da Supercopa do Brasil neste domingo (11), às 11h, têm chegada prevista para esta sexta-feira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou sobre o assunto.