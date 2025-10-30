Diário do Nordeste
Justiça dá vitória à família de Caio Júnior em ação contra a Chapecoense

Técnico morreu na tragédia com o avião do clube em 2016

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Caio Junior faleceu aos 51 anos.
Foto: Giba Pace Thomaz/Chapecoense

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-SC) decidiu a favor da família do técnico Caio Júnior em ação movida contra a Chapecoense. A decisão é definitiva, e o clube catarinense não pode mais recorrer. 

A família do treinador, que morreu no acidente aéreo da Chape em 2016, receberá indenização por danos morais e materiais, além de pensão, multas, ressarcimentos e valores de FGTS. A Justiça considerou a expectativa de vida de Caio Júnior, que tinha 51 anos à época do acidente.

A ação foi motivada pela negligência do clube na contratação do voo fretado da empresa boliviana LaMia, responsável pela tragédia que matou 71 pessoas.

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) ainda vai definir o valor total da indenização. O processo corre em segredo de Justiça.

"Pelo tribunal catarinense não ter feito o cálculo em cima da remuneração global, incluindo direitos de imagem, entramos com um recurso no TST, em janeiro de 2024. Está pendente de julgamento desde então", explicou Ruy Barbosa Jr, advogado dos familires, ao UmDois Esportes.

A tragédia com a delegação da Chapecoense completa 12 anos em novembro. O time viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana quando o avião caiu em Antióquia, na Colômbia.

Os filhos de Caio Júnior seguem no futebol. Matheus Saroli, de 33 anos, é coordenador do Hope Internacional, clube da Terceira Divisão do Paranaense. Já Gabriel Saroli, de 29, é técnico do sub-15 do Coritiba.

