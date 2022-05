Juntos, Ceará e Fortaleza faturaram mais de R$ 330 milhões em 2021

O ano de 2021 foi crucial para Ceará e Fortaleza. O Alvinegro se manteve pela 5ª temporada seguida na Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor obteve a melhor colocação da história de um time nordestino no Brasileirão, com o 4º lugar. Isso refletiu melhora também nas finanças. Juntos, ambos faturaram mais de R$ 330 milhões no ano passado.

No ranking dos 20 principais clubes do Brasil, feito pela empresa "Sport Value",o Leão do Pici aparece em 14º, com um total de R$ 175,1 milhões em receitas em 2021.

O Vovô vem logo atrás, na 15ª posição, com um faturamento total de R$ 159,3 milhões. Juntos, os dois clubes totalizaram R$ 334,4 milhões.

Evolução

O faturamento representa um crescimento enorme em relação ao ano de 2020. O Fortaleza mais que dobrou, já que na temporada anterior, teve R$ 86,1 milhões em receita, enquanto o Ceará teve R$ 103,2 milhões, com crescimento de cerca de 50%.

Apesar da evolução, os times cearenses ainda apresentam uma grande desvantagem para os principais clubes do Brasil. Mesmo somados, ainda ficam abaixo de oito times.

VEJA O RANKING DE RECEITAS

Flamengo: R$ 1,082 bilhão Palmeiras: R$ 910 milhões Corinthians: R$501,8 milhões Atlético-MG: R$ 501 milhões Grêmio: R$ 498 milhões São Paulo: R$ 465,3 milhões Santos: R$ 406,8 milhões Internacional: R$ 382,2 milhões Fluminense: R$ 313,9 milhões Bragantino: R$ 291 milhões Athletico-PR: R$ 280,3 milhões Bahia: R$ 208,6 milhões Vasco: R$ 186,2 milhões Fortaleza: R$ 175,1 milhões Ceará: R$ 159,3 milhões Cruzeiro: R$ 143,4 milhões Botafogo: R$ 121,9 milhões Atlético-GO: R$ 113,2 milhões América-MG: R$ 101,9 milhões Sport: R$ 94,1 milhões