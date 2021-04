Junior Barranquilla x Bolívar: próximo adversário do Ceará na Sul-Americana é definido hoje

O Ceará conhecerá nesta quinta-feira (15) o último adversário do Grupo C da Copa Sul-Americana. A partir das 21h30, Junior Barranquilla, da Colômbia, e Bolívar, da Bolívia, se enfrentam pela terceira preliminar da Libertadores. O eliminado irá participar da chave alvinegra no torneio continental.

Até o momento, os adversários definidos são Jorge Wilstermann-BOL e Arsenal de Sarandí-ARG. Pelo regulamento da Conmebol, apenas uma equipe avança. Os duelos serão em confrontos de ida e volta.

Para o presidente Robinson de Castro, o ideal é encarar o rival colombiano. “A preferência é enfrentar o Junior. Todos são difíceis, mas ele oferece a qualidade como dificuldade, o Bolívar tem a altitude como ponto a mais, em La Paz, e isso afeta o desempenho”, afirmou ao Diário do Nordeste.

Confronto aberto

A partida entre Junior Barranquilla-COL e Bolívar-BOL será no Estádio Metropolitano, na Colômbia. No primeiro confronto, os bolivianos venceram em casa por 2 a 1. Pelo regulamento, podem empatar que seguem com a vaga.

Aos donos da casa resta somente a vitória. Como a Conmebol adota o critério de “gol qualificado” - premiando os times que marcam como visitantes - o Junior se classifica se aplicar 1 a 0 ou dois gols de diferença. Caso o placar se repita, a decisão será nos pênaltis.

O duelo será transmitido ao vivo pelo Facebook da Conmebol Libertadores. O time que avançar vai para o Grupo E da Libertadores ao lado de River Plate-ARG, Independiente Santa Fé-COL e Fluminense.

Retrospecto

Legenda: O Bolívar tem a altitude como trunfo nos jogos em casa Foto: Aizar Raldes / AFP

As equipes iniciaram na segunda preliminar da Libertadores e mostraram força desde o início. O Bolívar, por exemplo, eliminou o Montevideo Wanderers, do Uruguai, após sofrer uma derrota na ida por 1 a 0. Em casa, goleou por 5 a 0.

O Junior Barranquilla, por outro lado, venceu os dois compromissos. Contra o Caracas, da Venezuela, conseguiu triunfos por 2x1 e 3x1, respectivamente.

Ficha técnica

Junior Barranquilla x Bolívar

Competição: terceira preliminar da Libertadores

Data: 15/04/2021

Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia

Horário: 21h30

Transmissão: ao vivo no Facebook da Conmebol

Junior Barranquilla: Viera; Fabian Viafara, Ditta, Germán Mera e Velasco; Homer Martínez; Jhon Freddy, Vásquez, Didier Moreno e Hinestroza; Teófilo Gutiérrez. Técnico: Luis Perea.

Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Alberto Guitián, Jairo Quinteros e Roberto Fernández; Alex Granell e Justiniano; Jhon García, Erwin Saavedra e Hernán Rodriguez; Leonardo Ramos. Técnico: Natxo Gonzalez.