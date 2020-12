Juninho, do Fortaleza, lidera ranking de passes decisivos entre volantes na Série A

Eles têm a missão de proteger a defesa, mas também de construir o jogo. Os volantes são peças-chaves no esquema de qualquer treinador. Alguns deles fazem mais que isso: avançam, chutam ou criam chances de gol.

E nesse último quesito, o volante Juninho, do Fortaleza, tem sido o principal destaque da Série A na criação de passes decisivos, segundo estatística do site SofaScore.

Confira o ranking de passes decisivos:

Juninho - Fortaleza - 42 passes Dani Alves - São Paulo - 40 passes Léo Cittadini - Athletico/PR - 28 passes Matheus Henrique - Grêmio - 23 passes Gerson - Flamengo - 21 passes

Juninho executou 42 passes decisivos na competição e lidera o ranking. Daniel Alves, do São Paulo vem em segundo lugar e Léo Cittadini, do Athletico Paranaense, aparece em terceiro lugar.

Em 2020, o volante de 34 anos marcou 3 gols em 41 jogos realizados. Ele chegou em 2019 após passagem no Ceará e não saiu mais da equipe titular.

E será presença certa no confronto entre Tricolor do Pici e Bragantino, no sábado, às 17h, pela Série A.