Juninho Capixaba já realizou exames e deve ser anunciado pelo Bragantino em breve

Um dos destaques do Fortaleza na temporada 2022, Juninho Capixaba está prestes a ser anunciado pelo Bragantino. O lateral-esquerdo de 25 anos já visitou o Centro de Treinamento do clube, em Bragança Paulista. O atleta já realizou exames no clube. Algumas questões contratuais precisam ser acertadas, mas as conversas estão avançadas.

Capixaba foi emprestado ao Fortaleza pelo Grêmio. O jogador hegou ao clube na segunda janela de transferências e foi fundamental na reação da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda, no Brasileirão. O time saiu da zona de rebaixamento e terminou a temporada com vaga na pré-Libertadores.

Presidente do Tricolor, Marcelo Paz afirmou, em entrevista, que o atleta poderia se transferir para o time paulista. O lateral defendeu o Fortaleza em 59 jogos. Ao todo, marcou três gols e deu nove assistências.