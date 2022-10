Juninho Capixaba entra na mira de Cruzeiro e São Paulo para 2023; Fortaleza deseja manter atleta

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba, do Fortaleza, entrou na mira de Cruzeiro e São Paulo para 2023. Emprestado pelo Grêmio ao Tricolor do Pici, o atleta, de 25 anos, tem contrato encerrando com o time gaúcho em fevereiro do próximo ano e o vínculo não deve ser renovado.

Capixaba participou de 53 partidas na temporada, com um gol marcado e oito assistências concedidas. O bom momento no Fortaleza despertou o interesse de clubes brasileiros, como o São Paulo. O nome do atleta foi avaliado positivamente pelo técnico Rogério Ceni e está entre os cotados para substituir Reinaldo, conforme o portal Lance!.

A cúpula do Fortaleza, no entanto, trabalha pela manutenção do atleta para a próxima temporada. Em entrevista à Rádio Verdes Mares, o presidente Marcelo Paz revelou o desejo da permanência de Juninho Capixaba no elenco.

Na carreira, Juninho Capixaba soma passagens por Bahia, Corinthians, Grêmio e Fortaleza.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil