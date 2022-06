Julgamento do STJD que decide Campeonato Cearense 2022 acontece nesta quinta: o que está em jogo

O Campeonato Cearense de 2022 finalmente terá seu veredito final na manhã desta quinta-feira (23), após uma série de julgamentos e recursos impostos pelas partes. Isso porque, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol definirá hoje, à partir das 11 horas, na sede do Tribunal, o resultado final ou seja a ultima instância nacional, do recurso dos dois processos que envolvem o Campeonato Cearense, no chamado "Caso Crato".

No dia 19 de maio, o STJD suspendeu a decisão do TJDF que anulava todos os jogos do Crato no Campeonato Cearense, acatando assim, recurso elaborado pela Diretoria Jurídica da FCF (Leandro Vasques e Eugênio Vasques), a representação dos clubes semifinalistas (Fortaleza, Ferroviário, Caucaia e Iguatu) e do Crato contra a decisão do TJDFCE, mantendo de forma cautelar suspensos os efeitos da posição do tribunal de justiça desportivo local sobre o resultado do Campeonato Cearense.

Antes disso, no dia 9 de maio, uma audiência no TJDF aplicou W.O em todos os jogos do Crato no Campeonato Cearense de 2022 por 4 votos a 3, anulando os resultados do campeonato, por isso o recurso.

Portanto, hoje os dois recursos voluntários interpostos pela Federação Cearense de Futebol (FCF), clubes semifinalistas, e o Crato, contra a decisão do TJDF-CE será julgado. E a decisão não cabe recurso.

O advogado Eugênio Vasques, da Federação Cearense de Futebol (FCF), falou da expectativa do julgamento do recurso.

"A nossa expectativa é da manutenção do efeito suspensivo, e consequentemente a procedência dos fudamentos apresentados no recurso. Não pode se pensar diferente, de que não seja manutenção dos resultados dentro de campo".

A sessão terá transmissão ao vivo no site do STJD do Futebol.

Confira abaixo a pauta completa:

Processo 028/2022 – Recurso Voluntário

Recorrente: Federação Cearense de Futebol

Recorrido: Presidente do TJD/CE, Dr. Frederico Bandeira Fernandes.

Terceiros interessados: Maracanã EC, Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa, Associação Desportiva Iguatu, Caucaia Esporte Clube, Ferroviário Atlético Clube e Fortaleza Esporte Clube.

AUDITOR RELATOR: Dr. Felipe Bevilacqua de Souza.

O que está em jogo:

Se o STJD entender que o recurso deve ser mantido como decisão definitiva, voltam a ser tornar válidos todos os resultados obtidos dentro de campo, incluindo o título de tetracampeão estadual do Fortaleza, ocorrido após a final contra o Caucaia.

Caso o STJD não aceite o recurso e invalide todos os resultados do Crato, concordando com a decisão do TJDF, mudaria a classificação da 1º fase e consequentemente, os confrontos de mata-mata, já que o Crato somou 5 pontos (uma vitória e dois empates), alterando as posições de classificação. Portanto, as fases finais do Campeonato Cearense de 2022 teriam que ser disputadas novamente com outra ordem de confrontos.

Legenda: O Crato foi investigado por resultados na 1ª Fase do Campeonato Cearense Foto: Divulgação / Crato





Sem os jogos computados do Crato, o Maracanã ganhará 4 pontos, já que empatou os dois jogos com o Azulão (ambos em 0x0), saltando de 5º para 3º, e o Icasa ganhará três pontos (já que perdeu para o Crato por 1 a 0 na abertura do Estadual).



O Verdão do Cariri, caso ganhe 3 pontos e chegue aos 19, não correria mais risco de rebaixamento, mesmo que perca 4 pontos por escalação irregular do jogador Leandro Mendes, que entrou em campo na última rodada da 1ª Fase mesmo suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Iguatu.



Na tabela original, avançaram Caucaia (1º, 30 pontos), Ferroviário (2º, 26 pontos), Pacajus (3º, 20 pontos) e Iguatu (4º, 19 pontos).



ASSIM, A NOVA CLASSIFICAÇÃO SERIA:

1º Caucaia - 30 pontos (classificado)

2º Ferroviário - 26 pontos (classificado)

3º Maracanã - 21 pontos (classificado)

4º Pacajus - 20 pontos (classificado)

5º Iguatu - 19 pontos (eliminado)

6º Icasa - 19 pontos (eliminado)

7º Atlético - 13 pontos (rebaixado)

8º Crato - 0 ponto (rebaixado)

