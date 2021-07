Judoca brasileira Mayra Aguiar é derrotada e vai tentar bronze na repescagem dos Jogos Olímpicos

A judoca brasileira Mayra Aguiar foi derrotada no Golden Score nas quartas de final da categoria até 78 quilos pela alemã Anna-Maria Wagner, atual campeã mundial, nesta quinta-feira (29). Ela tentará lutar na repescagem, às 5h, e buscar o bronze nas Olimpíadas de Tóquio.

Contra a atleta da Alemanha, a brasileira, medalhista de bronze nas Olimpíadas Londres 2012 e Rio 2016, acabou sofrendo um waza-ari no tempo extra e ficou de fora da semifinal.

Para ter o direito de lutar pelo bronze, Mayra Aguiar terá que passar primeiro pela russa Aleksandra Babintseva, ainda nesta quinta-feira (29).

Caso conquiste o bronze, Mayra vai se tornar a primeira atleta do Brasil a ganhar três medalhas olímpicas em esportes individuais.

Judoca pode se igualar à ex-atleta

Considerando todos os esportes, ela pode se igualar à ex-levantadora Fofão, hoje a única mulher brasileira medalhista em três Jogos diferentes.

Mayra, que tem ainda quatro medalhas pan-americanas e sete em Mundiais, se tornou conhecida do grande público aos 15, após chegar à final do Pan do Rio-2007 ainda sem ser faixa preta

Duelo tenso

Atual campeã mundial, Anna-Maria é a terceira colocada do ranking, enquanto Mayra ocupa a oitava colocação.

O duelo entre elas foi tenso, com direito a duas penalidades para a brasileira e uma para a alemã. Pressionada a decidir, Mayra acabou levando o golpe que determinou sua derrota.

Lesão

No ano passado, a gaúcha lesionou e joelho e precisou passar por cirurgia (a sétima de sua carreira). Por causa da operação e da pandemia, ficou 16 meses sem competir, até retornar no Mundial disputado em junho em Budapeste.

Perdeu na segunda rodada, mas ganhou os pontos de que precisava para ser cabeça de chave nas Olimpíadas.

