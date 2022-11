Juca pede humildade ao Ceará após rebaixamento e fala sobre futuro no clube: 'nada definido'

O Ceará se despediu da Série A de 2022 com uma vitória contra o Juventude por 4 a 1, neste domingo (13), com um rebaixamento definido e a Arena Castelão sem público por conta da punição no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico interino Juca Antonello concedeu coletiva e pediu mais humildade dentro do clube.

Juca Antonello Técnico do Ceará "Eu trago uma palavra que o Bruno Pacheco, que foi nosso capitão, trouxe no vestiário, e a palavra é humildade. Ninguém, ninguém, nenhum jogador, nenhuma pessoa é maior que o clube, nenhum funcionário é maior que o clube. Essa palavra marcou o momento que a gente fechou na roda, e faz todo o sentido. Que a gente tenha um pouco mais de humildade, todos que fazem parte do clube, para que no próximo ano, eu estando aqui ou não, que o clube possa voltar para a 1ª divisão, que é o lugar de onde ele deve estar, jogando contra time bom, jogando contra times grandes porque o clube deve dar todas as condições para acontecer. É muito bom estar aqui, tem torcida, cobrança, tem pessoas, foi um relato que o Bruno falou e que faz todo o sentido"..

No ano vigente, Juca era auxiliar técnico fixo do elenco principal, mas foi efetivado como treinador após a demissão do argentino Lucho González e a dificuldade do clube no mercado de acertar com um substituto. Ao todo, acumulou seis jogos, com uma vitória, dois empates e três derrotas. Sobre seguir do cargo, disse que ainda não foi procurado.

"Não tem nada definido ainda, ninguém me passou nada, não só em relação a mim, mas com outros profissionais. Tenho certeza de que estão se movimentando para definir a situação de todos o quanto antes. Até agora, sei de nada", disse.

No último jogo, o comandante escalou uma equipe alternativa, com atletas das categorias de base relacionados. A decisão foi motivado pelas férias concedidas a parte do elenco. No encerramento do Brasileirão, o Ceará ficou na 17ª posição, com 37 pontos. O Vovô foi rebaixado junto de Atlético-GO, Avaí e Juventude.